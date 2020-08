MÄRKTE-Bevorstehender Abe-Rücktritt drückt auf Japans Aktien

Frankfurt/Tokio, 28. Aug (Reuters) - Der bevorstehende Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe lastet schwer auf der Tokioter Börse. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab am Freitag 1,4 Prozent nach auf 22.882,65 Punkte. Abe wolle wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustands sein Amt aufgeben, sagte ein Insider. Der Regierungschef leidet seit Jahren unter einer chronischen Darmentzündung und hatte sich zuletzt zweimal zur Behandlung ins Krankenhaus begeben müssen. "Der Rücktritt ist negativ für die japanischen Aktien, weil er Fragen aufwirft, welche Politik in der Zukunft verfolgt wird", sagte Junichi Ishikawa, Stratege beim Finanzdienstleister IG Securities. In China legten die Kurse zu, der MSCI-Index für die asiatischen Märkte lag im holprigen Handel ebenfalls höher. Dabei spielte der Strategieschwenk eine Rolle, den Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstag bei dem diesmal im Internet abgehaltenen Notenbankertreffen von Jackson Hole vorgestellt hatte. Die US-Notenbank signalisierte damit ein längeres Festhalten an Niedrigzinsen. Einige Händler zeigten sich aber enttäuscht, dass Powell keine Details genannt hatte. "Wir wussten, dass eine höhere Inflation kommt", sagte Yukio Ishizuki, Devisenstratege bei Daiwa Securities. "Aber Powell hat darüber hinaus nicht viel gesagt. Einige Leute, die ein klareres Bild bei der Geldpolitik oder irgendeine Art der Begrenzung von Anleiherenditen erwartet hatten, bleiben enttäuscht zurück." Der Dollar gab nach, der Euro legte 0,5 Prozent zu auf 1,1879 Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.882,65 -1,4 Topix 1.604,87 -0,7 Shanghai 3.393,41 +1,3 CSI300 4.828,67 +2,1 Hang Seng 25.730,50 +1,8 Kospi 2.355,62 +0,5 Euro/Dollar 1,1868 Pfund/Dollar 1,3258 Dollar/Yen 106,30 Dollar/Franken 0,9058 Dollar/Yuan 6,8694 Dollar/Won 1.184,18 (Reporter: Stanley White und Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)