MÄRKTE-Konjunkturoptimismus gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 31. Aug (Reuters) - Ermutigende chinesische Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine Fortsetzung der bisherigen Wirtschaftspolitik in Japan locken Anleger an die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 1,3 Prozent auf 23.180 Punkte. Der Index für die Börsen in Shanghai und Shenzhen gewann zeitweise 1,2 Prozent und markierte mit 4901,21 Zählern den höchsten Stand seit etwa fünf Jahren. Das Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager der chinesischen Industrie ging wegen der jüngsten Überschwemmungen in Teilen des Landes zwar leicht zurück. Der Index für den Dienstleistungssektor legte dagegen zu. Dies deute darauf hin, dass der Aufschwung Fahrt aufnehmen werde, prognostizierte Analyst Julian Evans-Pritchard vom Research-Haus Capital Economics. In Japan machten Anlegern Medienberichte Mut, denen zufolge ein Vertrauter des scheidenden Ministerpräsidenten Shinzo Abe dessen Nachfolge antreten könnte. Sie setzten darauf, dass Abes Nachfolger an der "Abenomics" genannten Politik einer lockeren Geldpolitik und steuerfinanzierter Konjunkturprogramme festhalten wird. Ein weiterer Stimmungsaufheller war der Einstieg der Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway des US-Investors Warren Buffett bei fünf japanischen Handelshäusern. Die Aktien von Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo stiegen daraufhin um bis zu zehn Prozent. In Shanghai kletterten die Titel von Tsingtao zeitweise um knapp zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 99,50 Yuan. Die Brauerei steigerte ihren Halbjahresgewinn um fast 14 Prozent auf umgerechnet 227 Millionen Euro. Dieses überraschend starke Ergebnis verdanke das Unternehmen unter anderem seinem strikten Sparkurs, kommentierten die Analysten der Investmentbank Jefferies. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.198,40 +1,4 Topix 1.618,18 +0,8 Shanghai 3.427,63 +0,7 CSI300 4.870,93 +0,6 Hang Seng 25.622,30 +0,8 Kospi 2.341,20 -0,5 Euro/Dollar 1,1898 Pfund/Dollar 1,3336 Dollar/Yen 105,62 Dollar/Franken 0,9040 Dollar/Yuan 6,8525 Dollar/Won 1.185,35 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)