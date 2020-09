MÄRKTE-Asiens Börsen unentschlossen - Dollar-Schwäche drückt auf die Stimmung

Frankfurt/Sydney, 01. Sep (Reuters) - An Asiens Börsen haben sich die Anleger am Dienstag unentschlossen gezeigt. Für Auftrieb sorgte einerseits ein kräftiges Wachstum der chinesischen Industrie, belastend wirkte andererseits der Kursverfall des US-Dollar. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktien ohne Japan legte 0,3 Prozent zu und glich damit einige der Verluste vom Montag aus. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei unverändert bei 23.138,07 Punkten aus dem Handel. Die chinesischen Börsen lagen kaum verändert. Die chinesische Industrie schaffte im August das stärkste Wachstum seit fast einem Jahrzehnt, wie aus dem Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex hervorgeht. Zum ersten Mal in diesem Jahr sammelten die Firmen auch neue Aufträge im Ausland ein. Das zeige, dass sich die Aktivität in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft erhole, "während die Welt sich aus dem erzwungenen Stillstand wegen des Coronavirus löst", sagte Ben Powell, Chefstratege für den asiatisch-pazifischen Raum beim Investmentinstitut der Vermögensverwaltung BlackRock. Auf die Stimmung drückte dagegen der schwache Dollar, der andere Währungen wie den Yuan und den Yen in die Höhe treibt. Grund ist der Strategieschwenk der US-Notenbank Fed, der auf ein längeres Festhalten an der Ultraniedrigzinspolitik hindeutet. "Der Dollar ist nicht nur gegenüber den G10-Währungen schwach, sondern auch zu den Schwellenländern", sagte Minori Uchida, Chefanalyst bei der MUFG-Bank. Das deute darauf hin, dass der Abwärtstrend beim Dollar noch länger anhalten dürfte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.138,07 +0,0 Topix 1.615,81 -0,2 Shanghai 3.394,54 +0,0 CSI300 4.818,82 +0,1 Hang Seng 25.212,48 +0,1 Kospi 2.349,55 +1,0 Euro/Dollar 1,1979 Pfund/Dollar 1,3400 Dollar/Yen 105,72 Dollar/Franken 0,9002 Dollar/Yuan 6,8217 Dollar/Won 1.182,83 (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)