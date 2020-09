MÄRKTE-Asia-Börsen wieder im Aufwind

New York, 02. Sep (Reuters) - Die Anleger in Asien sind am Mittwoch überwiegend zu ihrem Optimismus zurückgekehrt. Börsianer würden jetzt wahrscheinlich über die negative Konjunkturdaten hinausblicken, da neuere Daten darauf hindeuteten, dass die globale Erholung an Dynamik gewinnt, sagte Tom Piotrowski, Marktanalyst beim australischen Broker CommSec. “Das Gesamtbild passt ganz gut zusammen”.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 23.187 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1618 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 106,04 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8320 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9109 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1900 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0841 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3372 Dollar. (Reporter: Alwyn Scott Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33711 oder +49 30 2201 33702)