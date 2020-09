MÄRKTE-Konjunkturdaten heben Stimmung an asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 02. Sep (Reuters) - Mit Rückenwind von der Wall Street haben die asiatischen Börsen zur Wochenmitte überwiegend zugelegt. Börsianer würden über negative Konjunkturdaten hinwegsehen, da jüngste Daten darauf hindeuteten, dass die globale Erholung an Dynamik gewinne, sagte Tom Piotrowski, Marktanalyst beim australischen Broker CommSec. "Das Gesamtbild passt ganz gut zusammen". In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um knapp ein halbes Prozent auf 23.239 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 0,5 Prozent. Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien des Elektronikkomponenten-Herstellers Murata Manufacturing und des Industrieroboter-Produzenten Fanuc. Ermutigende Konjunkturdaten hatten der Wall Street am Dienstag zu Gewinnen verholfen. Mut machte Investoren unter anderem der überraschend starke Anstieg des Stimmungsbarometers der Einkaufsmanager aus der US-Industrie. Der Index erreichte das höchste Niveau seit rund eineinhalb Jahren. Sein chinesisches Pendant kletterte sogar auf den höchsten Stand seit 2011. In China trat die Börse in Shanghai am Mittwoch dennoch auf der Stelle. Kursverluste im Bau- und Energiesektor lasteten auf dem Gesamtmarkt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.247,01 +0,5 Topix 1.623,40 +0,5 Shanghai 3.404,58 -0,2 CSI300 4.848,08 +0,1 Hang Seng 25.166,01 -0,1 Kospi 2.361,31 +0,5 Euro/Dollar 1,1904 Pfund/Dollar 1,3374 Dollar/Yen 106,01 Dollar/Franken 0,9110 Dollar/Yuan 6,8284 Dollar/Won 1.185,48 (Reporter: Amy Caren Daniel, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)