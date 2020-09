MÄRKTE-Konjunkturerholung in China beflügelt Asien-Börsen

Frankfurt/Sydney, 03. Sep (Reuters) - Die ungebremste Erholung der chinesischen Wirtschaft vom Corona-Schock lässt an den Börsen in Asien Kauflaune aufkommen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Donnerstag 0,9 Prozent fester bei 23.465,53 Punkten aus dem Handel. Auch an vielen anderen asiatischen Märkten ging es aufwärts. In China notierten die Börsen dagegen schwächer. Die chinesischen Dienstleister weiteten ihre Geschäfte im August den vierten Monat in Folge aus, wie aus dem Einkaufsmanagerindex hervorging. Analysten schätzen die Aussichten für den Aktienmarkt weiter als günstig ein, auch weil die Geldflut der Notenbanken im Kampf gegen die Virus-Krise andauert. Dennoch stiegen die Risiken: "Die wirtschaftliche Erholung bleibt zerbrechlich, und es besteht weiterhin Unsicherheit, wie es nach der ersten Aufholphase weitergeht", sagte Scott Berg, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung T. Rowe Price. Auf dem Devisenmarkt machte der Dollar weiter Boden gut, der Euro gab 0,4 Prozent nach auf 1,1801 Dollar. Dabei wirkten Sorgen nach, die Europäische Zentralbank könnte gegen den starken Euro vorgehen. Experten gehen aber nicht von einer Trendwende aus: "Falls der Dollar einen Boden gefunden hat, hält der nur kurze Zeit ... jeder ist aus gutem Grund dem Dollar gegenüber negativ eingestellt", sagte Jason Wong, Stratege bei der Bank of New Zealand. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.465,53 +0,9 Topix 1.631,24 +0,5 Shanghai 3.387,50 -0,5 CSI300 4.821,34 -0,5 Hang Seng 24.961,50 -0,6 Kospi 2.395,18 +1,3 Euro/Dollar 1,1806 Pfund/Dollar 1,3301 Dollar/Yen 106,24 Dollar/Franken 0,9126 Dollar/Yuan 6,8399 Dollar/Won 1.188,04 (Reporterin: Swati Pandey, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)