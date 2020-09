MÄRKTE-Ausverkauf an Wall Street zieht Asiens Börsen nach unten

Singapur/Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Der Ausverkauf an der Wall Street verhagelt den asiatischen Anlegern den Wochenschluss. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan gab am Freitag 1,6 Prozent nach und steuert auf den größten Wochenverlust seit April zu. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 1,1 Prozent schwächer bei 23.205,43 Punkten aus dem Handel. Der Rückgang fällt damit aber geringer aus als in den USA: Dort hatten der Nasdaq fünf Prozent und der breiter gefasste S&P 500 3,5 Prozent nachgegeben. Vor allem die zuletzt starken Techwerte wie Apple, Tesla und Microsoft gerieten unter Druck. Händlern zufolge war eine Korrektur nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen überfällig. "Es war ein stabiler Abverkauf, keine Panik", sagte der ING-Experte Rob Carnell. "Das fühlt sich nach nichts anderem als Gewinnmitnahmen an", ergänzte er. "Wäre das eine echte Abkehr von Risikoanlagen, hätte man Kursgewinne beim Dollar erwartet, und das ist nicht passiert." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.205,43 -1,1 Topix 1.616,60 -0,9 Shanghai 3.343,02 -1,2 CSI300 4.750,19 -1,4 Hang Seng 24.622,32 -1,5 Kospi 2.369,92 -1,1 Euro/Dollar 1,1839 Pfund/Dollar 1,3272 Dollar/Yen 106,17 Dollar/Franken 0,9099 Dollar/Yuan 6,8411 Dollar/Won 1.189,76 (Reporter: Tom Westbrook und Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)