MÄRKTE-Asiens Börsen folgen Wall Street ins Minus

Frankfurt/Tokio, 07. Sep (Reuters) - Kursverluste an der Wall Street lösen an Asiens Börsen Verkäufe aus. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um ein halbes Prozent auf 23.099 Punkte und die Börse Shanghai büßte ähnlich stark auf 3336 Zähler ein. "Der Konjunkturoptimismus war eindeutig überzogen", schrieben die Analysten des Brokerhauses Jianghai. Inzwischen habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Bewertungen in einigen Branchen sehr hoch seien. Eine Korrektur sei daher unausweichlich. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Softbank Group mit einem Minus von gut sieben Prozent. Der Technologie-Investor litt besonders stark unter dem Rücksetzen der US-Technologiebörse Nasdaq. Insidern zufolge steckte Softbank in den vergangenen Monaten größere Summen in Terminkontrakte auf US-Papiere, um Geld aus Anteilsverkäufen vorübergehend anzulegen. Unter Verkaufsdruck gerieten auch die Mobilfunkanbieter KDDI, NTT DoCoMo und Softbank Corp., deren Titel sich um bis zu zwei Prozent verbilligten. Zuvor hatte Yoshihide Suga, der designierte Nachfolger des scheidenden japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, sich für niedrigere Mobilfunktarife ausgesprochen. In Hongkong brachen die Titel von Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) um fast 20 Prozent ein. Die US-Regierung erwägt, den größten chinesischen Chip-Hersteller auf eine schwarze Liste zu setzen, die es US-Firmen verbietet, mit SMIC Geschäfte zu machen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.103,90 -0,4 Topix 1.609,74 -0,4 Shanghai 3.336,73 -0,6 CSI300 4.736,13 -0,7 Hang Seng 24.729,58 +0,1 Kospi 2.381,37 +0,6 Euro/Dollar 1,1830 Pfund/Dollar 1,3213 Dollar/Yen 106,28 Dollar/Franken 0,9139 Dollar/Yuan 6,8315 Dollar/Won 1.187,69