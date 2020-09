MÄRKTE-Asiatische Börsen legen zu - Warten auf US-Impulse

* Nikkei steigt 0,8 Prozent * Tech-Aktien im Blick Frankfurt/Tokio, 08. Sep (Reuters) - Ohne Impulse aus den USA wegen eines verlängerten Wochenendes haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag fester gezeigt. In Tokio legte der Nikkei-Index 0,8 Prozent auf 23.274 Punkte zu, obwohl vorgelegte Daten einen Rekordrückgang des japanischen Bruttoinlandprodukts infolge der Coronavirus-Pandemie belegten. Die Börse in Shanghai machte anfängliche Verluste im Handelsverlauf wieder wett und notierte 0,8 Prozent höher. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Auf die Stimmung drückte der verschärfte Ton von US-Präsident Donald Trump gegenüber China. Trump brachte erneut die Idee einer Entkopplung der US- von der chinesischen Wirtschaft vor. Insbesondere Technologieanbieter sind Trump ein Dorn im Auge. Anleger warteten auf neue Impulse der Wall Street und hatten dabei vor allem Technologiewerte im Blick. "Diese Tech-Aktien wurden teuer, so dass ich ihren jüngsten Rückgang als gesunde Korrektur ansehen würde", sagte Masahiro Ichikawa, Senior-Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Bei den Anlegern machten sich allmählich Zweifel breit, ob die erhofften weiteren Stützungsmaßnahmen eintreten werden. "Die Märkte sind möglicherweise bei der Erwartung zu weit gegangen, dass die Federal Reserve in diesem Monat weitere Lockerungsschritte ankündigt", sagte Masahiko Loo, Portfoliomanager bei AllianceBernstein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.274,13 +0,8 Topix 1.620,89 +0,7 Shanghai 3.311,46 +0,6 CSI300 4.686,46 +0,4 Hang Seng 24.636,53 +0,2 Kospi 2.401,91 +0,7 Euro/Dollar 1,1817 Pfund/Dollar 1,3145 Dollar/Yen 106,23 Dollar/Franken 0,9167 Dollar/Yuan 6,8310 Dollar/Won 1.186,46 (Reporter: Hideyuki Sano, Julie Zhu, geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)