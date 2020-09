MÄRKTE-Tech-Ausverkauf an Wall Street vergrault Anleger in Fernost

* Sorge wegen Verzögerungen bei Corona-Impfstoffkandidat * Nikkei gibt ein Prozent nach * Indische AstraZeneca-Tochter unter Druck Tokio, 09. Sep (Reuters) - Der anhaltende Ausverkauf bei den US-Technologiewerten und Sorge vor zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China machen Anleger in Asien vorsichtig. Auf die Kauflaune drückte am Mittwoch zudem die Ankündigung des Pharmaherstellers AstraZeneca, wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden die Spätstudie zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu unterbrechen. Anleger befürchteten Verzögerungen bei der Zulassung des als besonders aussichtsreich geltenden Impfstoffkandidaten. In Tokio gab der Nikkei-Index rund ein Prozent nach auf 23.033 Punkte. Die Börse in Shanghai notierte 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent. Am japanischen Aktienmarkt geriet erneut Softbank unter Druck und büßte knapp drei Prozent ein. Der Technologie-Investor leidet besonders stark unter den Kursverlusten an der US-Technologiebörse Nasdaq. Insidern zufolge steckte Softbank in den vergangenen Monaten größere Summen in Terminkontrakte auf US-Papiere, um Geld aus Anteilsverkäufen vorübergehend anzulegen. Die indische Tochtergesellschaft von AstraZeneca gab zeitweise mehr als zwölf Prozent nach, nachdem die Muttergesellschaft die Unterbrechung der Spätstudie für den Corona-Impfstoff bekannt gegeben hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.032,54 -1,0 Topix 1.605,40 -1,0 Shanghai 3.274,54 -1,3 CSI300 4.612,82 -1,7 Hang Seng 24.421,47 -0,8 Kospi 2.379,11 -1,0 Euro/Dollar 1,1767 Pfund/Dollar 1,2936 Dollar/Yen 105,83 Dollar/Franken 0,9180 Dollar/Yuan 6,8514 Dollar/Won 1.189,24 (Reporter: Stanley White, Jessica DiNapoli; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)