MÄRKTE-Asiatische Börsen folgen Wall Street nach oben

Frankfurt/Tokio, 10. Sep (Reuters) - Beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street haben die asiatischen Börsen am Donnerstag ihre längste Verlustserie seit Februar beendet. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um rund 0,9 Prozent auf 23.235 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,2 Prozent. Auch an den Handelsplätzen in China und Südkorea ging es aufwärts. Japans Technologie- und Halbleiterwerte folgten dem Erholungskurs der US-amerikanischen Mitbewerber und legten zu. Die Papiere des Internetdienstleisters Rakuten kletterten um 7,8 Prozent, die Titel des Halbleiter-Herstellers Screen Holdings gewannen rund ein Prozent. "Da jedoch eine gewisse Volatilität an den Märkten zurückgekehrt ist, ist es noch zu früh zu sagen, ob der Ausverkauf vorbei ist oder ob die Erholung der vorigen Nacht nur eine Pause ist", erklärten die Ökonomen der ANZ-Bank. Nach einer dreitägigen Talfahrt waren US-Anleger am Mittwoch an die Aktienmärkte zurückgekehrt. Andrea Cicione, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses TS Lombard, bezeichnete die Kurskorrektur der vergangenen Tage als gesund. Die massive Überbewertung vor allem der Technologiewerte habe sich nun wieder etwas normalisiert. In China waren im Vorfeld eines nationalen Feiertages Aktien von Spirituosen-Herstellern gefragt. Die Papiere des größten Anbieters Kweichow Moutai stiegen um 1,4 Prozent, der Branchenzweite Wuliangye Yibin verzeichnete sogar ein Kursplus von 3,1 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.235,47 +0,9 Topix 1.624,86 +1,2 Shanghai 3.250,26 -0,1 CSI300 4.603,68 +0,4 Hang Seng 24.506,32 +0,2 Kospi 2.396,48 +0,9 Euro/Dollar 1,1827 Pfund/Dollar 1,3018 Dollar/Yen 106,09 Dollar/Franken 0,9101 Dollar/Yuan 6,8379 Dollar/Won 1.184,62 (Reporter: Tom Westbrook und Jessica DiNapoli, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)