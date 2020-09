MÄRKTE-Entspannung in Virus-Krise in Tokio hilft Japans Börse

Frankfurt/Tokio, 11. Sep (Reuters) - Mit Erleichterung reagieren Japan-Investoren auf die gesenkte Corona-Warnstufe in Tokio. Der Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 23.406 Punkte. An der chinesischen Börse in Shanghai nutzten Schnäppchenjäger die Kursverluste der vergangenen Tage zum Wiedereinstieg und verhalfen dem dortigen Leitindex zu einem Kursplus von 0,4 Prozent auf 3247 Zähler. Vor größeren Käufen schreckten Investoren in Asien allerdings zurück. Sorgen bereiteten ihnen unter anderem die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. Ein weiterer Stimmungsdämpfer waren die gescheiterten Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket im Kampf gegen die Corona-Krise. "Der Bedarf für mehr staatliche Hilfen scheint offensichtlich, aber die Chancen auf schnelle Hilfen haben sich deutlich vermindert", sagte Devisenstratege Rodrigo Catril von der National Australia Bank. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.406,49 +0,7 Topix 1.636,64 +0,7 Shanghai 3.247,23 +0,4 CSI300 4.608,33 +0,6 Hang Seng 24.464,03 +0,6 Kospi 2.397,27 +0,0 Euro/Dollar 1,1836 Pfund/Dollar 1,2821 Dollar/Yen 106,15 Dollar/Franken 0,9099 Dollar/Yuan 6,8361 Dollar/Won 1.186,92 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)