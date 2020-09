MÄRKTE-Impfstoff-Hoffnungen geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 14. Sep (Reuters) - Wieder aufgeflammte Hoffnungen auf einen Coronavirus-Impfstoff locken Anleger in die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,7 Prozent auf 23.561 Punkte und die Börse Shanghai legte 0,3 Prozent auf 3269 Zähler zu. Der Pharmakonzern AstraZeneca nahm seine vergangene Woche wegen der Erkrankung eines Patienten unterbrochenen Tests für einen Coronavirus-Impfstoff wieder auf. Die Börse in Tokio erhielt Händlern zufolge zusätzlichen Rückenwind von der geplanten Wahl von Yoshihide Suga zum Chef der japanischen Regierungspartei. Damit könnte er am Mittwoch Ministerpräsident Shinzo Abe ablösen, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hat. Bei den japanischen Aktienwerten stach Softbank mit einem Kursplus von gut neun Prozent heraus. Der Technologie-Investor will den Chip-Designer ARM für 40 Milliarden Dollar an den Grafikchip-Spezialisten NVidia verkaufen. In Seoul stiegen die Aktien von Samsung um bis zu 3,1 Prozent auf ein Sieben-Monats-Hoch von 60.800 Won. Analysten rechnen für das laufende Quartal mit Umsätzen über Markterwartungen und einem Gewinnsprung von bis zu 35 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.561,21 +0,7 Topix 1.651,10 +0,9 Shanghai 3.269,48 +0,3 CSI300 4.638,49 +0,2 Hang Seng 24.672,58 +0,7 Kospi 2.423,13 +1,1 Euro/Dollar 1,1848 Pfund/Dollar 1,2821 Dollar/Yen 106,04 Dollar/Franken 0,9088 Dollar/Yuan 6,8290 Dollar/Won 1.183,71 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)