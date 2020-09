MÄRKTE-Konjunkturdaten aus China schieben Asien-Börsen weiter an

* Chinas Industrieproduktion auf Erholungskurs * Gewinnmitnahmen belasten Nikkei * Warten auf Fed Frankfurt/Tokio, 15. Sep (Reuters) - Ermutigende Konjunkturdaten aus China haben an den Aktienmärkten in Fernost für Rückenwind gesorgt. Erstmals in diesem Jahr legten die Einzelhandelsumsätze in der Volksrepublik im August wieder zu, wie aus am Dienstag veröffentlichten offiziellen Statistikdaten hervorging. Zudem zog die Industrieproduktion stärker an als erwartet. Die Daten wiesen darauf hin, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter von der Corona-Krise erholt - trotz der Spannungen zwischen China und den USA sowie der weiterhin mauen globalen Nachfrageaussichten. Die Börse in Shanghai zog 0,4 Prozent an. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent. "Die heutigen Geschäftsdaten zeigen, dass die Erholung im privaten Sektor im August an Dynamik gewonnen hat. Die Markterholung in China ist ausgewogener und breiter abgestützt", kommentierten die Ökonomen von HSBC. Auch in Südkorea ging es nach oben. Dagegen drückten in Tokio Gewinnmitnahmen die Kurse. Der Nikkei-Index<.N225 gab 0,4 Prozent auf 23.455 Punkte nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg rund ein Prozent und legte damit den vierten Tag in Folge zu. Mit Spannung warteten Anleger nun auf den Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.454,89 -0,4 Topix 1.640,84 -0,6 Shanghai 3.284,12 +0,2 CSI300 4.671,91 +0,5 Hang Seng 24.696,37 +0,2 Kospi 2.443,77 +0,7 Euro/Dollar 1,1896 Pfund/Dollar 1,2872 Dollar/Yen 105,63 Dollar/Franken 0,9062 Dollar/Yuan 6,7813 Dollar/Won 1.178,95 (Reporter: Anshuman Daga; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)