MÄRKTE-Anleger in Asien halten sich vor Fed-Entscheid zurück

* Nikkei leicht fester * Chinas Börsen unter Druck * Blick auf Strategieschwenk der Fed Frankfurt/Tokio, 16. Sep (Reuters) - Die Anleger an den Aktienmärkten in Fernost haben sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Zwar wird nicht mit dem Beschluss neuer Konjunkturhilfen gerechnet. Investoren suchen aber nach Hinweisen in der Erklärung der Fed, wie sie die durch die Coronavirus-Pandemie gebeutelte Wirtschaft weiter unterstützen will. "Da der US-Kongress nicht bereit oder nicht in der Lage ist, ein neues Fiskalpaket auf den Weg zu bringen, muss die Geldpolitik möglicherweise eingreifen, um die Lücke zu schließen", sagte der NAB-Analyst Tapas Strickland. Im Fokus steht zudem, wie die Fed ihren Ende August verkündeten Strategieschwenk praktisch umsetzen will. In Tokio notierte der Nikkei-Index 0,1 Prozent fester bei 23.476 Punkten. Investoren warteten auch auf die Entscheidung der japanischen Notenbank, die am Donnerstag ansteht. Börsianer rechneten mit einer Beibehaltung des lockeren geldpolitischen Kurses. Das Parlament bestätigte unterdessen Yoshihide Suga als neuen Regierungschef. Er folgt auf dem Posten Shinzo Abe nach, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Eine Änderung des wirtschaftspolitischen Kurses wird nicht erwartet. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent. Auch in Südkorea gaben die Kurse trotz positiver Impulse durch Konjunkturdaten aus China und den USA leicht nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.475,53 +0,1 Topix 1.644,35 +0,2 Shanghai 3.280,06 -0,5 CSI300 4.652,07 -0,8 Hang Seng 24.681,59 -0,2 Kospi 2.435,92 -0,3 Euro/Dollar 1,1853 Pfund/Dollar 1,2893 Dollar/Yen 105,36 Dollar/Franken 0,9074 Dollar/Yuan 6,7689 Dollar/Won 1.175,02 (Reporter: Andrew Galbraith, John McCrank, geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Georg Merziger