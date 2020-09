MÄRKTE-Fed-Entscheid schlägt Asiens Anlegern auf die Stimmung

Frankfurt/Tokio, 17. Sep (Reuters) - Die US-Notenbank (Fed) hat mit dem Verzicht auf eine Ausweitung ihres Wertpapierkaufprogramms für lange Gesichter bei den asiatischen Anlegern gesorgt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Donnerstag 0,7 Prozent tiefer bei 23.319,37 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans lag ebenfalls im Minus. Die Fed hatte angekündigt, die Zinsen so lange nicht anzutasten, bis die Ziele bei Inflation und Arbeitslosigkeit erreicht sind. Ihren Prognosen zufolge ist das nicht vor 2023 der Fall. Zwar müsse man bei Prognosen vorsichtig sein, die derart lange in die Zukunft reichen, sagte Derek Holt, Chefanalyst bei der Scotiabank. "Die Märkte preisen im Prinzip ein Ergebnis ein, und das heißt wenig Inflation und keine Zinserhöhungen in den kommenden Jahren." Dennoch zeigten sich einige Marktteilnehmer enttäuscht. "Die Fed hat im Grundsatz das Minimum dessen geliefert, was am Markt erwartet worden war", sagte Stephen Miller, Investmentstratege bei GSFM. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.319,37 -0,7 Topix 1.638,40 -0,4 Shanghai 3.286,17 +0,1 CSI300 4.656,95 +0,0 Hang Seng 24.335,15 -1,6 Kospi 2.406,17 -1,2 Euro/Dollar 1,1762 Pfund/Dollar 1,2930 Dollar/Yen 104,95 Dollar/Franken 0,9133 Dollar/Yuan 6,7726 Dollar/Won 1.174,26 (Reporter: Hideyuki Sani, geschrieben von Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)