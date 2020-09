MÄRKTE-Chinas Börse auf Erholungskurs - Tokio stagniert

Frankfurt/Tokio, 18. Sep (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen haben Anleger am Freitag die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den chinesischen Aktienmarkt genutzt. Die Börse Shanghai legte gut ein Prozent auf 3307 Punkte zu. In Tokio stagnierte der Nikkei-Index dagegen bei 23.336 Zählern, da sich Investoren Börsianern zufolge vor dem verlängerten Wochenende in Japan nicht aus dem Fenster lehnen wollten. In China griffen Investoren unter anderem bei Finanzwerten zu, die zuvor unter die Räder gekommen waren. Der dortige Branchenindex gewann 1,4 Prozent. Die Aktien aus diesem Sektor seien im historischen Vergleich günstig, konstatierten die Analysten des Brokerhauses Vanho. Dank der wirtschaftlichen Erholung von den Folgen der Coronavirus-Pandemie hellten sich die Aussichten der Branche auf. Japanische Investoren befürchteten Enttäuschungen in der laufenden Bilanzsaison, sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. "Diejenigen Firmen, die von der Pandemie hart getroffen wurden, werden schwache Zahlen vorlegen, wie die Eisenbahn-Betreiber diese Woche gezeigt haben." East Japan Railway und West Japan Railway hatten vor Rekord-Jahresverlusten gewarnt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.341,75 +0,1 Topix 1.646,42 +0,5 Shanghai 3.309,00 +1,2 CSI300 4.693,64 +1,3 Hang Seng 24.421,27 +0,3 Kospi 2.412,36 +0,3 Euro/Dollar 1,1853 Pfund/Dollar 1,2968 Dollar/Yen 104,80 Dollar/Franken 0,9084 Dollar/Yuan 6,7578 Dollar/Won 1.161,82 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)