MÄRKTE-Anleger in Asien greifen zum Wochenauftakt zu

* Nikkei legt 1,3 Prozent zu * Zeichen anhaltender Erholung in China * Börsengang von Chiphersteller in Japan verschoben Frankfurt/Tokio, 28. Sep (Reuters) - An den Aktienmärkten in Fernost haben sich die Anleger zum Wochenanfang optimistisch gezeigt. Für positive Impulse sorgten die Kursgewinne zum Ausklang der vergangenen Woche an der Wall Street. In China deuteten Zahlen zudem auf eine anhaltende Erholung der Geschäftsaktivitäten hin. Offiziellen Daten des Statistikamtes zufolge zogen die Gewinne der wichtigsten Industrieunternehmen der Volksrepublik im August im Vergleich zum Vorjahr um 19,1 Prozent an. Das war der vierte Zuwachs in Folge. In Tokio stieg der Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 23.512 Punkte. Allerdings bremste die Angst über die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie die Kursgewinne in Asien. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte 0,3 Prozent fester. Die Börse in Shanghai trat auf der Stelle. In Südkorea kletterte der Index 1,4 Prozent. In Tokio sorgte die Absage des Börsengangs des Speicherchipherstellers Kioxia für Aufsehen. Das für den 6. Oktober geplante IPO sei auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund wurden die schwankungsanfälligen Märkte und die Angst vor einer zweiten Pandemie-Welle genannt. Papiere des Anteilseigners Toshiba rutschten mehr als drei Prozent ab. Auch die Spannungen zwischen den USA und China setzen der Chipbranche weltweit zu. Der geplatzte Börsengang drückte auch die Kurse weiterer Chipwerte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.511,62 +1,3 Topix 1.661,93 +1,7 Shanghai 3.217,62 -0,1 CSI300 4.583,31 +0,3 Hang Seng 23.431,05 +0,8 Kospi 2.308,08 +1,3 Euro/Dollar 1,1633 Pfund/Dollar 1,2774 Dollar/Yen 105,34 Dollar/Franken 0,9288 Dollar/Yuan 6,8208 Dollar/Won 1.173,02 (Reporter: Swati Pandey; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Bode.