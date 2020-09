MÄRKTE-Schwung aus USA zieht Asiens Börsen mit nach oben

Frankfurt/Hongkong, 29. Sep (Reuters) - Positive Vorgaben aus den USA haben Asiens Börsen zu Gewinnen verholfen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Dienstag 0,1 Prozent höher bei 23.539,10 Punkten aus dem Handel, nachdem er im Verlauf auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten gestiegen war. Auch in China legten die Kurse zu. Für Kauflaune sorgte ein Vorschlag der US-Demokraten zu einem neuen 2,2 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket. "Weltweit deuteten ein geringeres Wachstumstempo und der neuerliche Anstieg der Corona-Infektionsraten auf die Notwendigkeit weiterer Konjunkturstützen hin", schrieben die Analysten der Bank ANZ. "Dieser Ausblick stützt Aktien weiterhin, trotz der jüngsten Volatilität." Vor den chinesischen Feiertagen zur Goldenen Woche, die am Donnerstag beginnt, hielten sich viele Anleger jedoch mit größeren Käufen zurück. Für Gesprächsstoff sorgten gleich mehrere Börsengänge in Hongkong: So schafften die Papiere des Bildungssoftware-Anbieters Neusoft Education Technology zeitweise ein Plus von mehr als einem Viertel, bis sie einen Großteil der Gewinne wieder abgaben. Die Tochter des chinesischen Softwareunternehmens Neusoft gehörte zu dem am häufigsten gehandelten Papieren. Auch die Titel des Lieferdienstes ZTO Express waren mit einem Aufschlag von bis zu 12,5 Prozent gefragt. Das Unternehmen ist schon an der New Yorker Börse gelistet und nahm nun bei der Notierung in Hongkong 1,27 Milliarden Dollar ein. Der Internethandels-Dienstleister Baozun schaffte ein Kursplus von lediglich 3,7 Prozent, als er seine Papiere neben der Nasdaq auch an die Hongkonger Börse brachte. Gefragt waren dagegen die Titel der Baufirma Skymission Group: Der Preis ihrer Papiere verdreifachte sich in etwa. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.539,10 +0,1 Topix 1.658,10 -0,2 Shanghai 3.235,22 +0,6 CSI300 4.608,53 +0,6 Hang Seng 23.363,98 -0,5 Kospi 2.331,28 +1,0 Euro/Dollar 1,1668 Pfund/Dollar 1,2856 Dollar/Yen 105,60 Dollar/Franken 0,9239 Dollar/Yuan 6,8235 Dollar/Won 1.169,79 (Reporter: Kane Wu und Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)