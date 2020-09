MÄRKTE-TV-Duell verunsichert Anleger an asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 30. Sep (Reuters) - Eine teilweise chaotisch verlaufene erste TV-Debatte im US-Wahlkampf hat Anleger in Asien verunsichert. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch um 1,5 Prozent auf 23.185 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um knapp zwei Prozent. Auch an den meisten anderen Handelsplätzen in Asien ging es bergab. Der Schlagabtausch zwischen Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Rivalen Joe Biden in der Nacht zu Mittwoch war geprägt von gegenseitigen Beleidigungen und persönlichen Angriffen. "Worüber die Menschen am meisten besorgt sind, ist die Fairness der Wahl und wie sie durchgeführt wird", sagte Marktstratege Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. Trump ließ weiter offen, ob er eine Niederlage am 3. November ohne weiteres hinnehmen werde, und warnte vor massivem Wahlbetrug im Zusammenhang mit der Briefwahl. Zudem rief er Rechtsextremisten auf, sich zurück-, aber auch "bereitzuhalten". Unter normalen Umständen hätten die positiven Wirtschaftsdaten aus China die Märkte nach oben gezogen, sagte Stratege Sera. Chinas Industrie war im September durch einen Aufschwung im Exportgeschäft gewachsen. Die Daten signalisieren, dass Chinas Industriesektor sich weiter in Richtung des Niveaus vor der Pandemie bewegt. Die Börse in Shanghai notierte dennoch ein halbes Prozent tiefer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen lag 0,4 Prozent im Minus. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.185,12 -1,5 Topix 1.625,49 -2,0 Shanghai 3.207,34 -0,5 CSI300 4.570,49 -0,5 Hang Seng 23.388,45 +0,5 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1726 Pfund/Dollar 1,2830 Dollar/Yen 105,45 Dollar/Franken 0,9211 Dollar/Yuan 6,8141 Dollar/Won 1.169,53 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)