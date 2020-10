MÄRKTE-Schwere Technikpanne an Tokioter Börse - Kaum Handel in Asien

Frankfurt/Tokio, 01. Okt (Reuters) - Eine Technikpanne in Japan und Feiertage in China haben den Handel an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag ausgedünnt. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan lag etwas fester, in Australien stieg der Leitindex um 1,4 Prozent. Wegen der schweren technischen Probleme musste der Handel an der Tokioter Börse und auch an vielen mit ihr verbundenen anderen Handelsplätzen in Japan frühzeitig eingestellt werden. Es sei nicht sicher, wann die Störung behoben werden könne, erklärte der Börsenbetreiber. Lediglich der Derivatehandel in Osaka lief dagegen weiter; der Nikkei-Future notierte etwas fester. In China und Südkorea blieben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Handel ausgesetzt Topix Handel ausgesetzt Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1750 Pfund/Dollar 1,2945 Dollar/Yen 105,49 Dollar/Franken 0,9191 Dollar/Yuan 6,7898 Dollar/Won 1.162,65 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)