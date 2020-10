MÄRKTE-Trumps Rückkehr ins Weiße Haus treibt Asien-Börsen an

* Nikkei steigt 0,5 Prozent * Ärzte - "Trump noch nicht ganz aus dem Schneider" * Hoffen auf US-Konjunkturpaket Frankfurt/Tokio, 06. Okt (Reuters) - Die Aktienmärkte in Fernost sind am Dienstag nach der Rückkehr des US-Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus auf ein Zwei-Wochen-Hoch geklettert. Trump war am vierten Tag nach seiner Einlieferung wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus aus dem Krankenhaus in seinen Amtssitz in Washington zurückgekehrt. Er fühle sich "wirklich gut", sagte er. Die behandelnden Ärzte hatten zuvor vor der Presse erklärt, der 74-Jährige sei "noch nicht ganz aus dem Schneider". Allerdings erfülle er die Kriterien für eine Entlassung und könne auch im Weißen Haus weiterbehandelt werden. In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 23.433 Punkte. In Hongkong zog der Index 0,9 Prozent an. In Taiwan ging es 1,2 Prozent nach oben. Auch der Aktienmarkt in Südkorea notierte fester. Die Börse in Shanghai blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,2 Prozent. Die Anleger setzen ihre Hoffnungen auch auf die Fortsetzung der Gespräche über ein neues Corona-Hilfspaket. Neben Trumps Gesundheit behielten Börsianer vor allem im Auge, ob der US-Kongress das Gesetz über zusätzliche Anreize verabschieden werde, sagte Tai Hui, Chefstratege für den asiatischen Markt bei J.P. Morgan. "Wenn wir irgendeine Art von Stimulus sehen, denke ich, wird der Markt dies positiv bewerten, da ein Großteil der wichtigen Unterstützung aus der Vorrunde abgelaufen ist." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.427,30 +0,5 Topix 1.645,75 +0,5 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 23.966,31 +0,8 Kospi 2.362,73 +0,2 Euro/Dollar 1,1783 Pfund/Dollar 1,2988 Dollar/Yen 105,65 Dollar/Franken 0,9148 Dollar/Yuan 6,7898 Dollar/Won 1.161,19 (Reporter: Alun John, Tom Westbrook; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)