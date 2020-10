MÄRKTE-Asiatische Börsen setzen weiter auf Konjunkturerholung

* Nikkei wenig verändert * Börsen in Fernost folgen nicht der Wall Street * Hoffen auf weitere Anreize Frankfurt/Tokio, 07. Okt (Reuters) - Die Anleger in Asien haben sich von dem Verhandlungsstopp über ein neues Corona-Hilfspaket durch US-Präsident Donald Trump nicht aus dem Tritt bringen lassen. An den Märkten überwog die Ansicht, dass die Impulse für die Wirtschaft nur verschoben, aber nicht aufgehoben seien. "Auf die eine oder andere Weise werden wir einen Anreiz bekommen, es ist nur so, dass wir ihn jetzt nicht kriegen - also werden wir ein bisschen auf der Stelle treten", sagte Rob Carnell, Chefökonom von ING in Asien. Der mit dem Coronavirus infizierte Trump hatte einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten über neue Konjunkturhilfen bis nach der Präsidentenwahl am 3. November abgesagt. Zugleich stellte er ein großes Konjunkturpaket nach den Wahlen in Aussicht. Trumps Ankündigung hatte die Wall Street ins Minus gedrückt. In Tokio schloss der Nikkei-Index wenig verändert bei 23.423 Punkten. Die Börse in China ist bis zum 9. Oktober wegen Feiertagen geschlossen. Der Index in Hongkong zog 0,9 Prozent an. Auch in Südkorea legten die Kurse zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.403,75 -0,1 Topix 1.646,47 +0,0 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 24.156,16 +0,7 Kospi 2.384,62 +0,8 Euro/Dollar 1,1740 Pfund/Dollar 1,2899 Dollar/Yen 105,74 Dollar/Franken 0,9175 Dollar/Yuan 6,7898 Dollar/Won 1.158,39 (Reporter: Tom Westbrook und Imani Moise; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)