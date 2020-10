MÄRKTE-US-Konjunkturhoffnungen treiben asiatische Aktien auf Ein-Monats-Hoch

Sydney, 08. Okt (Reuters) - Die asiatischen Anleger hoffen nach dem Stopp der Verhandlungen über ein großes US-Konjunkturpaket auf kleine Finanzspritzen für einzelne Branchen. US-Präsident Donald Trump unterstützte die Risikostimmung und forderte in mehreren Nachrichten auf Twitter den Kongress auf, Finanzspritzen für Zielindustrien, Kleinunternehmen und Verbraucher auf den Weg zu bringen. Trump hatte nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus überraschend die Verhandlungen über neue Wirtschaftshilfen bis nach der Wahl am 3. November verschoben. Kurz darauf pochte er allerdings auf ein 25 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für Fluggesellschaften, das die Jobs von Zehntausenden Mitarbeitern sichern soll. “Finanzhilfen sind wieder im Gespräch, aber das ist mühsam geworden, und die Märkte brauchen keinen Grund zur Erholung, sie brauchen nur keine negativen Nachrichten”, sagte Chris Weston, Stratege bei Pepperstone in Melbourne.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 23.653 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1656 Punkten.

Die Börse in Shanghai blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,98 Yen und stagnierte bei 6,7898 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9167 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1767 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0791 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2923 Dollar. (Reporter: Swati Pandey Geschrieben von Katharina Loesche, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33711 oder +49 30 2201 33702)