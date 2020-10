MÄRKTE-Asiens Börsen geben Hoffnung auf US-Konjunkturhilfen nicht auf

Frankfurt/Sydney, 08. Okt (Reuters) - Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten geben die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA nicht auf. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag ein Prozent fester bei 23.647,07 Punkten aus dem Handel und lag damit auf dem höchsten Niveau seit Februar. "Es ist ein weiterer guter Tag für Aktien", sagte Chris Weston, Stratege beim Brokerhaus Pepperstone. "Es gibt Gerede über Konjunkturhilfen, aber das ermüdet langsam und die Märkte brauchen eigentlich keinen Grund mehr für Kursanstiege, sie dürfen nur nichts Negatives hören. Und weil es hier nichts gibt, gehen Aktien hoch und US-Staatsanleihen werden verkauft." US-Präsident Donald Trump hatte zwar die Konjunkturgespräche mit den oppositionellen Demokraten abgesagt, über den Kurznachrichtendienst Twitter aber den Kongress aufgefordert, Geld für Fluggesellschaften, kleine Unternehmen oder Privatpersonen freizugeben. In einem Monat wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. In Umfragen liegt der Demokrat Joe Biden deutlich vor Trump. Am Finanzmarkt wird bei einem Sieg der Demokraten damit gerechnet, dass mehr staatliche Investitionen auf den Weg gebracht werden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.647,07 +1,0 Topix 1.655,47 +0,6 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 24.084,77 -0,7 Kospi 2.398,24 +0,5 Euro/Dollar 1,1774 Pfund/Dollar 1,2937 Dollar/Yen 105,97 Dollar/Franken 0,9163 Dollar/Yuan 6,7898 Dollar/Won 1.153,84 (Reporterin: Swati Pandey und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)