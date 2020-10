MÄRKTE-Japanische Börse legt Verschnaufpause ein

Tokio, 09. Okt (Reuters) - Die Börse in Japan hat sich am Freitag schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.613 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1648 Punkten. Auf die Woche gesehen nahm der Markt in Tokio aber dennoch Kurs auf den stärksten Zuwachs seit zwei Monaten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. Ausschlaggebend war die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA. Die Börse in Shanghai lag 1,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 105,81 Yen und gab 1,2 Prozent auf 6,7090 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9150 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1777 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0780 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2956 Dollar.