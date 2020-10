MÄRKTE-China-Börsen im Aufwind - Gewinnmitnahmen in Tokio

Frankfurt/Tokio, 09. Okt (Reuters) - Wiedererwachte Hoffnungen auf ein US-Konjunkturpaket haben die asiatischen Börsen am Freitag gestützt. Während die Märkte auf dem chinesischen Festland nach einer einwöchigen Feiertagspause deutliche Kursgewinne verbuchten, machten Anleger in Tokio allerdings lieber Kasse. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 0,1 Prozent tiefer bei 23.619 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ein halbes Prozent nach. Auf die Woche gesehen steuert die Tokioter Börse aber dennoch auf den stärksten Zuwachs seit zwei Monaten zu. Für Erleichterung bei den Investoren sorgte, dass US-Regierung und Demokraten im Kongress die Gespräche am Donnerstag wieder aufnahmen. Über den Umfang und mögliche Teillösungen für die strauchelnden Fluggesellschaften herrscht aber Uneinigkeit. In China lag die Börse in Shanghai 1,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,1 Prozent. Auch die Landeswährung Yuan wertete um mehr als ein Prozent zum US-Dollar auf und notierte so hoch wie seit siebzehn Monaten nicht mehr. Die Stimmung hellten jüngste Konjunkturdaten auf. Die Erholung im chinesischen Dienstleistungssektor setzte sich im September zum fünften Mal in Folge fort. Konsumorientierte Werte waren gefragt, nachdem der chinesische Inlandstourismus offiziellen Daten zufolge über die Feiertage einen robusten Aufschwung erlebte. "Die rasche Erholung mag die Sorgen über Chinas Wachstumsdynamik gemildert haben, aber es ist noch zu früh, um selbstgefällig zu sein", schrieb Betty Wang, leitende China-Ökonomin beim Bankhaus ANZ. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.619,69 -0,1 Topix 1.647,38 -0,5 Shanghai 3.271,75 +1,7 CSI300 4.679,45 +2,0 Hang Seng 24.121,01 -0,3 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1768 Pfund/Dollar 1,2946 Dollar/Yen 105,92 Dollar/Franken 0,9156 Dollar/Yuan 6,7158 Dollar/Won 1.147,37 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)