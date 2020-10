MÄRKTE-Chinas Börsen im Aufwind - Tokio niedriger

Frankfurt/Tokio, 12. Okt (Reuters) - Die Lockerung der Geldpolitik durch die chinesische Zentralbank versetzt die dortigen Anleger in Kauflaune. Die Börse Shanghai stieg am Montag um bis zu 2,7 Prozent auf 3358,94 Punkte und steuerte auf den größten Tagesgewinn seit drei Monaten zu. In Tokio drückten Gewinnmitnahmen den Nikkei-Index dagegen 0,3 Prozent ins Minus auf 23.545,24 Zähler. Die People's Bank of China (PBoC) strich am Wochenende die Mindestanforderung für bestimmte Währungsterminkontrakte. Damit mache sie es für Investoren günstiger, auf eine Abwertung des Yuan zu wetten, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Anleger werten dies als Zeichen, dass die Notenbank es begrüßt, wenn der Kurs der Währung abbröckelt." Die chinesische Valuta hatte dank ermutigender Konjunkturdaten in den vergangenen Wochen kontinuierlich aufgewertet. Am Freitag markierte der Dollar daraufhin mit 6,7155 Yuan ein Eineinhalb-Jahres-Tief. In Japan drückte Börsianern zufolge die Furcht vor Enttäuschungen bei der anstehenden Bilanzsaison und die Verunsicherung wegen der nahenden US-Präsidentschaftswahlen auf die Stimmung. Zu den größten Verlierern zählte hier Yaskawa Electric mit einem Minus von fünf Prozent. Der Industrieroboterbauer stimmte Investoren auf eine Dividendenkürzung um die Hälfte ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.546,16 -0,3 Topix 1.643,35 -0,2 Shanghai 3.350,40 +2,4 CSI300 4.805,90 +2,7 Hang Seng 24.654,47 +2,2 Kospi 2.402,09 +0,4 Euro/Dollar 1,1818 Pfund/Dollar 1,3043 Dollar/Yen 105,48 Dollar/Franken 0,9102 Dollar/Yuan 6,7136 Dollar/Won 1.147,77 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)