MÄRKTE-Kursaufschläge an der Wall Street lassen Asiens Börsen kalt

Frankfurt/Hongkong, 13. Okt (Reuters) - Die kräftigen Kursaufschläge an den US-Börsen haben die Anleger in Asien weitgehend kalt gelassen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,2 Prozent fester bei 23.601,78 Punkten aus dem Handel. Gebremst wurde der Kursanstieg von den chinesischen Börsen, die kaum verändert notierten. Analysten schätzen auf längere Sicht die Aussichten für die Börsen in Fernost aber günstig ein. "Wir gehen davon aus, dass die asiatischen Märkte den weltweiten Aktienmarkt in den nächsten zwei oder drei Jahren überflügeln, denn falls Joe Biden zum US-Präsidenten gewählt wird, dürften sich die Beziehungen zwischen den USA und China verbessern", sagte Simon Yuen, Gründer der Vermögensverwaltung Surich Asset Management. "Auf der anderen Seite, falls Donald Trump wiedergewählt wird, dürfte China seine weltweite Dominanz ausbauen." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.601,78 +0,2 Topix 1.649,10 +0,4 Shanghai 3.350,50 -0,2 CSI300 4.828,94 +0,1 Hang Seng Kein Handel Kospi 2.402,85 +0,0 Euro/Dollar 1,1795 Pfund/Dollar 1,3054 Dollar/Yen 105,36 Dollar/Franken 0,9090 Dollar/Yuan 6,7452 Dollar/Won 1.147,78