KORRIGIERT-MÄRKTE-Rückschläge bei Corona-Mitteln drücken Asiens Börsen

(Stellt im zweiten Absatz klar, dass Eli Lilly den Test eines Medikaments zur Behandlung von Corona gestoppt hat.) Frankfurt/Tokio, 14. Okt (Reuters) - Schwindende Hoffnungen auf eine rasche Marktreife eines Corona-Impfstoffs und ein baldiges neues US-Konjunkturpaket haben den asiatischen Aktienbörsen zu schaffen gemacht. Die Börse Shanghai büßte am Mittwoch 0,7 Prozent auf 3334 Punkte ein. Der japanische Nikkei-Index kam kaum vom Fleck und notierte bei 23.630 Zählern. Zuvor hatten die US-Pharmakonzerne Johnson & Johnson (J&J) und Eli Lilly die Tests für einen Corona-Impfstoff und eine Arznei zur Behandlung von Erkrankten wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt. "Das ist ein Hinweis darauf, dass die Markteinführung einer Impfung länger dauern könnte als bislang erhofft", sagte Analyst Tom Piotrowski vom Brokerhaus CommSec. Am chinesischen Aktienmarkt gehörten Immobilienfirmen zu den größten Verlierern. Viele von ihnen müssen sich frisches Geld besorgen, um die neuen Verschuldungsobergrenzen einzuhalten. Vor diesem Hintergrund brachen die Titel von China Evergrande in Hongkong um gut 17 Prozent ein. Der am höchsten verschuldete Immobilienentwickler des Landes hatte bei seiner Kapitalerhöhung mit umgerechnet 473 Millionen Euro gerade einmal halb so viel eingenommen wie angepeilt. In Japan folgten die Finanzwerte ihren US-Konkurrenten ins Minus. Sumitomo Mitsui, Mitsubishi UFJ und Mizuho<8411,T> verloren bis zu 2,2 Prozent. An der Wall Street hatten JPMorgan und Citigroup trotz Quartalsergebnissen über Markterwartungen bis zu fünf Prozent verloren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.629,86 +0,1 Topix 1.643,60 -0,3 Shanghai 3.334,30 -0,8 CSI300 4.797,40 -0,9 Hang Seng 24.602,62 -0,2 Kospi 2.379,52 -1,0 Euro/Dollar 1,1744 Pfund/Dollar 1,2915 Dollar/Yen 105,43 Dollar/Franken 0,9150 Dollar/Yuan 6,7382 Dollar/Won 1.145,78