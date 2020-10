MÄRKTE-Corona-Sorgen dämpfen Kauflaune an Asiens Börsen

Tokio/Frankfurt, 15. Okt (Reuters) - Die zweite Welle in der Corona-Pandemie in Europa bereitet asiatischen Anlegern Sorgen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 0,5 Prozent tiefer bei 23.507 Punkten aus dem Handel. In China bewegten sich die Kurse kaum. Angesichts zunehmender Einschränkungen für das öffentliche Leben in vielen Ländern nahmen Investoren Gewinne mit. Auch die Aussicht, dass es in den USA doch kein Konjunkturpaket mehr vor der Wahl geben dürfte, drückte die Kauflaune. Viele Börsianer gehen aber davon aus, dass nach einem Machtwechsel im Weißen Haus umfassende Hilfen auf den Weg gebracht werden. "Es riecht nach Opportunismus: Erst vor ein paar Monaten hatten die Märkte erklärt, dass die Kurse einbrechen werden, wenn Trump gewinnt, und jetzt sagen sie, dass ein Sieg Bidens gut für Aktien wäre", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Das deutet darauf hin, dass die Märkte nach den massiven Hilfspaketen der Notenbanken in Geld schwimmen." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.507,23 -0,5 Topix 1.631,79 -0,7 Shanghai 3.337,96 -0,1 CSI300 4.805,24 +0,0 Hang Seng 24.365,32 -1,2 Kospi 2.364,69 -0,7 Euro/Dollar 1,1746 Pfund/Dollar 1,2995 Dollar/Yen 105,27 Dollar/Franken 0,9131 Dollar/Yuan 6,7218 Dollar/Won 1.143,13 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)