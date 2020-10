MÄRKTE-Corona-Sorgen belasten Japans Börse - Shanghai behauptet

Tokio/Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Steigende Coronavirus-Infektionszahlen in Europa machen auch Asien-Anleger nervös. Spekulationen auf einen Rückschlag für die Konjunkturerholung drückten den japanischen Nikkei-Index am Freitag 0,3 Prozent ins Minus auf 23.433 Punkte. Die Börse Shanghai hielt sich dagegen knapp im Plus bei 3338 Zählern. Ermutigende Konjunkturdaten stützten hier die Kurse, sagte Analyst Zhen Zichun vom Brokerhaus Avic. Die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen sowie die Spannungen an der chinesisch-indischen Grenze und der Taiwanstraße dämpften die Kauflaune allerdings. Bei den japanischen Unternehmen stiegen Aktien von Fast Retailing gegen den Trend um bis zu 4,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 73.830 Yen. Der Rückgang des operativen Gewinns der Mutter der Modemarke Uniqlo fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr geringer aus als befürchtet. Außerdem stellte der Textilkonzern für 2020/2021 ein überraschend starkes Plus von 64 Prozent auf umgerechnet zwei Milliarden Euro in Aussicht. Die Konzentration auf das Asien-Geschäft und den Online-Handel zahle sich schneller aus als das Unternehmen oder die Analysten erwartet hätten, kommentierte Analyst Michael Jon Allen von der Investmentbank Jefferies. An ihrem zweiten Handelstag rutschten die Titel von Big Hit Entertainment, dem Plattenlabel der K-Pop-Band BTS, in Seoul um 20 Prozent ab. Mit 206.000 Won notierten sie aber immer noch rund 50 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.436,84 -0,3 Topix 1.617,69 -0,9 Shanghai 3.338,89 +0,2 CSI300 4.794,06 -0,1 Hang Seng 24.422,43 +1,1 Kospi 2.345,07 -0,7 Euro/Dollar 1,1704 Pfund/Dollar 1,2890 Dollar/Yen 105,26 Dollar/Franken 0,9149 Dollar/Yuan 6,7186 Dollar/Won 1.145,90 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)