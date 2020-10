MÄRKTE-Japanische Aktien im Aufwind - Börse Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 19. Okt (Reuters) - Hoffnungen auf frischen Rückenwind für die Wirtschaft des wichtigen Handelspartners USA ermuntern Anleger zum Einstieg in japanische Aktienwerte. Der Nikkei-Index stieg am Montag um gut ein Prozent auf 23.671 Punkte. Die Börse Shanghai verlor dagegen nach schlechter als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten 0,4 Prozent auf 3323 Zähler. Die chinesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal statt der erhofften 5,2 nur um 4,9 Prozent. Das sei aber immer noch ordentlich, sagte Analyst Frances Cheung, Chef-Anlagestratege für Asien bei der Westpac Bank. "Die September-Daten haben die Erwartungen übertroffen. Dies signalisiert eine Beschleunigung zum Ende des Quartals hin." In Japan wetteten Anleger wieder verstärkt darauf, dass sich Demokraten und Republikaner im US-Kongress noch vor den Präsidentschaftswahlen Anfang November auf zusätzliche Konjunkturhilfen einigen. Das sei aber Wunschdenken, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die demonstrierte Einigungsbereitschaft beider Seiten seien lediglich ein Lippenbekenntnise, um der jeweils anderen die Schuld für ein Scheitern der Verhandlungen in die Schuhe zu schieben. Zu den Favoriten an der Börse Tokio zählte Toshiba mit einem Kursplus von 2,6 Prozent. Der Elektronik-Konzern will mit einer neuartigen Verschlüsselungsalgorithmen bis 2030 Umsätze von drei Milliarden Dollar erzielen. Diese Technik soll gegen Angriffe sogenannter Quanten-Computer immun machen, die mit ihrer im Vergleich zu klassischen Maschinen enormen Rechenpower bisherige Verschlüsselungen in kürzester Zeit knacken können. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.671,13 +1,1 Topix 1.637,98 +1,3 Shanghai 3.320,21 -0,5 CSI300 4.766,85 -0,5 Hang Seng 24.528,76 +0,6 Kospi 2.346,70 +0,2 Euro/Dollar 1,1709 Pfund/Dollar 1,2938 Dollar/Yen 105,40 Dollar/Franken 0,9156 Dollar/Yuan 6,6995 Dollar/Won 1.142,02 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)