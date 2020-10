MÄRKTE-Streit um US-Konjunkturpaket belastet Tokioter Börse

Frankfurt/Tokio, 20. Okt (Reuters) - Das Tauziehen um neue Konjunkturhilfen in den USA macht Asien-Anleger nervös. Der japanische Nikkei-Index fiel am Dienstag um 0,4 Prozent auf 23.572 Punkte. Die chinesische Börse Shanghai stagnierte bei 3317 Zählern. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin hätten weitere Differenzen aus dem Weg geräumt, verkündete Pelosis Sprecher auf Twitter. Die Spitzenpolitikerin der oppositionellen Demokraten hatte am Wochenende eine Frist bis Dienstag gesetzt, damit ein Konjunkturpaket noch vor den US-Präsidentschaftswahlen in zwei Wochen verabschiedet werden kann. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Einigung ist aber keinen Deut größer als vor einer Woche", warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Bei den Unternehmen standen Hyundai und seine Beteiligung Kia im Rampenlicht. Die beiden südkoreanischen Autobauer müssen wegen Qualitätsmängeln an Motoren umgerechnet weitere 2,5 Milliarden Euro zurückstellen. Dies werde die Unternehmen im dritten Quartal in die roten Zahlen drücken, prognostizierte Analyst Sean Kim vom Brokerhaus Dongbu. Die Aktien von Hyundai und Kia brachen in Seoul zeitweise um jeweils etwa sieben Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.572,52 -0,4 Topix 1.625,74 -0,8 Shanghai 3.316,95 +0,1 CSI300 4.773,98 +0,4 Hang Seng 24.521,17 -0,1 Kospi 2.354,53 +0,3 Euro/Dollar 1,1770 Pfund/Dollar 1,2940 Dollar/Yen 105,53 Dollar/Franken 0,9098 Dollar/Yuan 6,6852 Dollar/Won 1.139,58 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)