MÄRKTE-Hoffnung auf US-Konjunkturpaket gibt Japans Börse Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 21. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Wind für die Wirtschaft des wichtigen Handelspartners USA steigen Anleger bei japanischen Aktienwerten ein. Der Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 23.642 Punkte. Kursverluste bei Immobilienwerten drückten die Börse Shanghai dagegen 0,4 Prozent ins Minus auf 3314 Zähler. Der Sektor litt Börsianern zufolge unter trüben Branchenaussichten. Unterdessen suchen Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, und Finanzminister Steven Mnuchin weiter nach einem Kompromiss im Streit um weitere Konjunkturhilfen. Es sei ermutigend, dass sich Pelosi optimistisch zu den Chancen für eine Einigung geäußert habe, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Bei den japanischen Aktienwerten rückte Shimachu ins Rampenlicht. Der Möbelhändler Nitori denkt über eine Gegen-Offerte für die Baumarktkette nach, die von ihrem Rivalen DCM geschluckt werden soll. DCM bietet bislang umgerechnet 1,3 Milliarden Euro für Shimachu. Ein drohender Bieter-Wettstreit drückte die Aktien von Nitori 1,4 Prozent und diejenigen von DCM knapp sieben Prozent ins Minus. Shimachu-Papiere stiegen dagegen um bis zu 16 Prozent auf ein 30-Jahres-Hoch von 4870 Yen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.639,46 +0,3 Topix 1.637,60 +0,7 Shanghai 3.315,48 -0,4 CSI300 4.779,12 -0,3 Hang Seng 24.757,66 +0,8 Kospi 2.369,46 +0,5 Euro/Dollar 1,1856 Pfund/Dollar 1,2990 Dollar/Yen 105,24 Dollar/Franken 0,9046 Dollar/Yuan 6,6479 Dollar/Won 1.131,74