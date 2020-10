MÄRKTE-Hoffnung an asiatischen Börsen auf US-Konjunkturpaket schwindet

Frankfurt/Tokio, 22. Okt (Reuters) - Anleger in Asien haben am Donnerstag die Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket noch vor den Wahlen aufgegeben. Die meisten Handelsplätze verzeichneten auch angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie Kursverluste. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 23.497 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent. Ein stärkerer Yen bremste vor allem exportabhängige Sektoren. In China gaben Aktien aus dem Gesundheitswesen und der Industrie am stärksten nach. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Das Ringen um ein Konjunkturpaket zwischen Republikanern und Demokraten war ins Fahrwasser des US-Präsidentschaftswahlkampfs geraten. Zuletzt gab es zwar Hoffnungszeichen, dass doch noch eine Einigung gelingen könnte. Doch selbst dann sei es angesichts der knappen Zeit vor den Wahlen unwahrscheinlich, dass so etwas reibungslos durch den Senat gehe, sagte Anthony Chan, Chefstratege für Asieninvestitionen bei Union Bancaire Privee. Auch ein pessimistischerer konjunktureller Ausblick des Internationalen Währungsfonds für die Region trübe die Stimmung, sagte CMC-Markets-Stratege Michael Hewson. Demnach werde Asiens Wirtschaft in diesem Jahr um 2,2 Prozent schrumpfen statt wie bisher erwartet um 1,6 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.482,44 -0,7 Topix 1.619,79 -1,1 Shanghai 3.307,26 -0,5 CSI300 4.766,43 -0,6 Hang Seng 24.746,07 +0,0 Kospi 2.353,37 -0,7 Euro/Dollar 1,1851 Pfund/Dollar 1,3143 Dollar/Yen 104,64 Dollar/Franken 0,9056 Dollar/Yuan 6,6627 Dollar/Won 1.133,68 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)