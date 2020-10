MÄRKTE-Hoffnung auf US-Konjunkturpaket hilft Japans Börse

Frankfurt/Tokio, 23. Okt (Reuters) - Anhaltende Hoffnungen auf staatlichen Rückenwind für die Wirtschaft des wichtigen Handelspartners USA geben der japanischen Börse Auftrieb. Der Tokioter Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,4 Prozent auf 23.555 Punkte. Die chinesische Börse Shanghai bröckelte dagegen um 0,5 Prozent auf 3297 Zähler ab. Anleger hoffen auf eine baldige Einigung der Republikaner von US-Präsident Donald Trump und der oppositionellen Demokraten auf ein neues Hilfspaket im Kampf gegen die Corona-Krise. Allen warmen und optimistischen Worten von Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, zum Trotz erscheine eine Einigung auf neue Konjunkturhilfen unwahrscheinlich, mahnte allerdings Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Es bleibt eine Tatsache, dass in Kernfragen weiter große Differenzen bestehen." Am japanischen Aktienmarkt gerieten Hightech-Werte unter Druck, nachdem der US-Halbleiterhersteller Intel mit seinem Quartalsergebnis enttäuscht hatte. So verloren die Titel von Advantest und Tokyo Electron bis zu 2,4 Prozent. Die Papiere von Mitsubishi Heavy Industries stiegen dagegen um mehr als sechs Prozent. Insidern zufolge legt der Industriekonzern die Entwicklung des Regionalfliegers SpaceJet auf Eis, weil die Coronavirus-Pandemie die Absatzaussichten schmälere. Das Unternehmen betonte, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen sei. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.554,87 +0,3 Topix 1.625,32 +0,3 Shanghai 3.297,22 -0,5 CSI300 4.747,08 -0,7 Hang Seng 24.906,88 +0,5 Kospi 2.361,67 +0,3 Euro/Dollar 1,1796 Pfund/Dollar 1,3052 Dollar/Yen 104,70 Dollar/Franken 0,9077 Dollar/Yuan 6,6864 Dollar/Won 1.133,51 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)