MÄRKTE-Steigende Corona-Infektionen verunsichern Anleger in Asien

* Furcht vor weiteren Einschränkungen * Insider - Ant Group Aktien gefragt Frankfurt/Tokio, 27. Okt (Reuters) - Der ungebremste Anstieg der Coronavirus-Fälle und die nur langsamen Fortschritte bei einem US-Hilfspaket belasten weiter die Stimmung an den Aktienmärkten in Fernost. "Die Herausforderung für die Märkte besteht darin, dass sie in den meisten Fällen bereits einen sehr starken wirtschaftlichen Aufschwung kalkulieren. Die neuen Ausbrüche und das Potenzial für eine zweite Rezession widersprechen dieser Annahme direkt", sagte Michael McCarthy, Chefstratege bei CMC Markets in Sydney. Anleger befürchten vor allem stärkere Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In Tokio machte der Nikkei-Index anfängliche Verluste im Handelsverlauf weitgehend wieder wett. Der Index schloss leicht schwächer bei 23.486 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel 0,3 Prozent. Der australische ASX 200 gab 1,7 Prozent nach. Die Börse in Shanghai drehte dagegen leicht ins Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte 0,2 Prozent fester. Im Fokus der Investoren stand der bevorstehende größte Börsengang aller Zeiten. Die Nachfrage nach Aktien des chinesischen Fintechs Ant Group ist Insidern zufolge riesig. Der Betreiber des Bezahldienstes Alipay wolle die Bücher daher früher schließen als geplant. Der chinesische Konzern, der zum Amazon-Rivalen Alibaba gehört, will bei seinem Börsengang in Hongkong und Shanghai mehr als 34 Milliarden Dollar einsammeln - jeweils die Hälfte an den beiden Börsen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.485,80 +0,0 Topix 1.617,53 -0,1 Shanghai 3.254,32 +0,1 CSI300 4.699,28 +0,2 Hang Seng 24.769,27 -0,6 Kospi 2.330,84 -0,6 Euro/Dollar 1,1820 Pfund/Dollar 1,3018 Dollar/Yen 104,81 Dollar/Franken 0,9074 Dollar/Yuan 6,7101 Dollar/Won 1.126,69 (Reporter: Kane Wu; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)