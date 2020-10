MÄRKTE-Corona-Sorgen verunsichern Anleger in Fernost

* Nikkei 0,3 Prozent schwächer * Furcht vor Lockdowns * Anleger in China hoffen auf rasche Erholung Frankfurt/Tokio, 28. Okt (Reuters) - Die Anleger in Asien haben sich angesichts der schnell steigenden Coronavirus-Zahlen weiter verunsichert gezeigt. Wegen der rasant wachsenden Infektionsraten in den USA und in Europa hielten sich Investoren mit größeren Investitionen zurück. Die Vereinigten Staaten, Russland, Frankreich und auch Deutschland haben in den vergangenen Tagen eine Rekordzahl an Corona-Fällen registriert und neue Maßnahmen eingeführt, um die zweite Welle unter Kontrolle zu bekommen. In Tokio ging der Nikkei-Index 0,3 Prozent tiefer bei 23.419 Punkten aus dem Handel. Die Börse in Shanghai machte anfängliche Verluste dagegen wett und notierte 0,5 Prozent fester. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen zog rund ein Prozent an. Anleger setzten in der Volksrepublik auf eine rasche Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie. Zu den Kursgewinnern gehörten vor allem Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.418,51 -0,3 Topix 1.612,55 -0,3 Shanghai 3.269,76 +0,5 CSI300 4.739,17 +0,9 Hang Seng 24.744,90 -0,2 Kospi 2.345,26 +0,6 Euro/Dollar 1,1774 Pfund/Dollar 1,3059 Dollar/Yen 104,16 Dollar/Franken 0,9095 Dollar/Yuan 6,7117 Dollar/Won 1.131,99 (Reporter: Hideyuki Sano; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)