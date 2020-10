MÄRKTE-Kontrolle über Corona kommt an Asiens Börsen gut an

Frankfurt/Singapur, 29. Okt (Reuters) - Die Anleger in Asien lassen sich von den Panikverkäufen in der westlichen Welt nicht anstecken. Die Kurse gaben am Donnerstag zwar auch nach, aber bei weitem nicht so stark wie in Europa und den USA. Ein wichtiger Grund dafür ist die Lage in der Corona-Pandemie: Während sich das Virus derzeit vor allem in Europa ungebremst ausbreitet und scharfe Einschnitte für das öffentliche Leben erzwingt, ist die Pandemie in vielen asiatischen Ländern weitgehend unter Kontrolle. "In Asien spielt das Thema zweite oder dritte Welle keine Rolle", sagte Rob Carnell, Chefvolkswirt für Asien bei der niederländischen Bank ING. Davon profitiere die Wirtschaft. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent tiefer bei 23.331,94 Punkten und notierte damit auf dem niedrigsten Stand seit einem Monat. "Am japanischen Markt steht keine Korrektur an", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securitires. "Wir könnten ein paar Gewinnmitnahmen vor der US-Wahl sehen, aber wenn man sich die Einzelwerte ansieht, heben die japanischen Firmen ihre Prognosen an und ihre Aktien steigen. Unsere Corona-Infektionen sind vergleichsweise gering." Zu den größten Gewinnern am japanischen Markt gehörten die Papiere von Sony und Hitachi mit einem Plus von 6,7 beziehungsweise 4,3 Prozent. Sowohl der Elektronikkonzern als auch das Industriekonglomerat blicken optimistischer in die Zukunft als zuletzt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.331,94 -0,4 Topix 1.610,93 -0,1 Shanghai 3.285,42 +0,5 CSI300 4.797,93 +1,3 Hang Seng 24.636,18 -0,3 Kospi 2.326,67 -0,8 Euro/Dollar 1,1754 Pfund/Dollar 1,3016 Dollar/Yen 104,35 Dollar/Franken 0,9091 Dollar/Yuan 6,7033 Dollar/Won 1.131,45 (Reporter: Tom Westbrook, geschrieben von Christina Amann redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)