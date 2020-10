MÄRKTE-Asiatische Anleger auf der Hut wegen Corona und US-Wahl

Singapur/Washington, 30. Okt (Reuters) - Die asiatischen Aktien haben am Freitag wegen steigender Corona-Fälle und des ungewissen Wahlausgangs in den USA schwächer eröffnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf um 0,7 Prozent niedriger bei 23.163 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,0 Prozent und lag bei 1594 Punkten. Die Börse in Shanghai lag mit 3269 Zählern mit 0,1 Prozent im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab um 0,3 Prozent auf 579,12 Punkte nach.

Der Euro gewann in Fernost um 0,1 Prozent auf 1,1689 Dollar.