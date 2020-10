MÄRKTE-Unsicherheit zieht asiatische Börsen nach unten

Frankfurt/Tokio, 30. Okt (Reuters) - Die asiatischen Börsen sind am Freitag angesichts weltweit steigender Corona-Fälle und durchwachsener Firmenbilanzen auf Talfahrt gegangen. In Tokio fiel der Nikkei-Index um 1,5 Prozent auf 22.977 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index verlor zwei Prozent. Auf Wochensicht ging es so stark nach unten wie seit drei Monaten nicht mehr. Auch an den anderen Handelsplätzen standen die Börsenampeln am Freitag auf Rot: In Shanghai ging es 1,6 Prozent abwärts, in Südkorea sogar 2,6 Prozent. Ein Anstieg der Coronavirus-Fälle in Europa und den Vereinigten Staaten sowie neue Einschränkungen in Deutschland und Frankreich schürten die Nervosität der Anleger, die um die weltweite wirtschaftliche Erholung bangen. Auch die US-Präsidentschaftswahl wirft ihre Schatten voraus. Dabei fürchten Anleger vor allem, dass es am 3. November zu einem nicht eindeutigen Ergebnis kommt. Deswegen sei es an der Zeit, Gewinne mitzunehmen, sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Kokusai. "Aber ich bin nicht allzu beunruhigt, denn es gibt einige gute japanische Unternehmensgewinne." Mit einer positiven Überraschung im Quartal konnten Advantest, Seiko Epson und Panasonic aufwarten, deren Aktien zwischen 4,9 und 9,2 Prozent zulegten. Enttäuschende Zahlen legten hingegen Kyocera vor, deren Papiere knapp zehn Prozent abgaben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.977,13 -1,5 Topix 1.579,33 -2,0 Shanghai 3.220,36 -1,6 CSI300 4.684,83 -1,9 Hang Seng 24.092,25 -2,0 Kospi 2.267,15 -2,6 Euro/Dollar 1,1677 Pfund/Dollar 1,2905 Dollar/Yen 104,32 Dollar/Franken 0,9146 Dollar/Yuan 6,6926 Dollar/Won 1.133,92 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)