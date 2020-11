MÄRKTE-Asien-Börsen nach Wirtschaftsdaten aus China auf Erholungskurs

* Chinas Fabrikaktivitäten legen zu * Nikkei-Index steigt 1,4 Prozent * Positive Unternehmenszahlen aus Japan Frankfurt/Tokio, 02. Nov (Reuters) - Starke Wirtschaftsdaten aus China haben zum Wochenanfang für positive Impulse an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Die Aktivitäten im chinesischen Fabriksektor legten im Oktober mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahrzehnt zu. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 53,6 von 53,0 im September, wie aus der am Montag vorgelegten Umfrage hervorging. Der Anstieg machte den Anlegern Hoffnung, dass das Land auf dem besten Weg ist, wieder das Vor-Pandemie-Niveau zu erreichen. Auswirkungen wie in Europa und den Vereinigten Staaten aufgrund der zweiten Coronavirus-Welle könnten China somit erspart bleiben. In Tokio stieg der Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 23.295 Punkte. Damit machte er die Verluste vom Freitag wieder wett, die den Index auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten fallen ließen. Die Stimmung hellten auch überraschend positive Unternehmenszahlen auf. "Wenn man die Ergebnisse aus Japan betrachtet, sieht man, dass sich die zyklischen Werte erholen. Einige Unternehmen heben ihre Jahresprognosen stärker als erwartet an", sagte Fumio Matsumoto, Chefstratege bei Okasan Securities. Zu den größten Kursgewinnern mit einem Plus von mehr als acht Prozent gehörte etwa der Elektrowerkzeug-Hersteller Makita. In Shanghai zeigte sich die Börse kaum verändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. In Südkorea legte der Index 1,5 Prozent zu. In Australien zog der Index 0,4 Prozent an. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.295,48 +1,4 Topix 1.607,95 +1,8 Shanghai 3.225,12 +0,0 CSI300 4.720,83 +0,5 Hang Seng 24.465,77 +1,5 Kospi 2.300,16 +1,5 Euro/Dollar 1,1631 Pfund/Dollar 1,2905 Dollar/Yen 104,79 Dollar/Franken 0,9173 Dollar/Yuan 6,6949 Dollar/Won 1.135,24 (Reporter: Swati Pandey, geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)