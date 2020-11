MÄRKTE-Hoffnung auf Konjunkturbelebung beflügelt Asiens Börsen

Frankfurt/Singapur, 03. Nov (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung in großen Volkswirtschaften haben sich Asiens Anleger am Wahltag in den USA mit Aktien eingedeckt. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan lag 1,2 Prozent höher und damit nur noch ein Prozent von seinem Zweieinhalb-Jahre-Hoch entfernt, das er Mitte Oktober erreicht hatte. In China gewannen die Börsen mehr als ein Prozent, in Hongkong sogar mehr als zwei. In Japan war die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. "Wir heben unsere Empfehlung für die asiatischen Märkte ohne Japan an, weil China und andere asiatische Länder bessere Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus erzielt haben und auch beim wirtschaftlichen Neustart vorne liegen", schrieben die Experten der Vermögensverwaltung BlackRock. Für Gesprächsstoff sorgte auch die Wahl in den USA. "Wir alle hassen Unsicherheit. Wir wollen alle, dass sich die Stimmung verbessert. Deswegen hoffen wir alle auf einen klaren, unangefochtenen Gewinner", sagte Song Seng Wun, Volkswirt bei CIMB Private Banking. US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden warben am Montag in besonders umkämpften Bundesstaaten um Stimmen. Allerdings haben in diesem Jahr besonders viele Menschen bereits per Briefwahl abgestimmt. Bis alle Stimmen ausgezählt sind, könnte es deswegen länger dauern als sonst üblich. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.266,78 +1,3 CSI300 4.771,00 +1,1 Hang Seng 25.033,09 +2,3 Kospi 2.343,31 +1,9 Euro/Dollar 1,1663 Pfund/Dollar 1,2929 Dollar/Yen 104,69 Dollar/Franken 0,9176 Dollar/Yuan 6,6881 Dollar/Won 1.134,25 (Reporter: Anshuman Daga, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)