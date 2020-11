MÄRKTE-Knappes Rennen bei US-Wahl hält Asien-Anleger in Atem

* Nikkei steigt 1,7 Prozent * Absage von Ant-IPO hilft Bankwerten * Anleger fürchten umstrittenen Wahlausgang in USA Frankfurt/Tokio, 04. Nov (Reuters) - Das Kopf-an-Kopf-Rennen bei der US-Präsidentenwahl hat die Anleger an den Börsen in Asien in Atem gehalten. In einem nervösen Handelsverlauf legten die Aktien am Mittwoch mehrheitlich zu. Insgesamt gebe es aber eine abwartende Haltung, sagte ein Börsianer. "Ich denke, die Chancen auf einen demokratischen Durchlauf nehmen fast von Minute zu Minute ab", sagte Matt Sherwood, Leiter der Investitionsstrategie bei Perpetual in Sydney. In Tokio legte der Nikkei 1,7 Prozent auf 23.695 Punkte zu. Im Handelsverlauf hatte er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Februar erreicht. Anleger sahen zunächst den demokratischen Herausforderer Joe Biden vor US-Präsident Donald Trump und hofften auf ein breites Konjunkturpaket. Doch die zunehmende Sorge vor einem umstrittenen Wahlergebnis begrenzte die Gewinne. "Auch wenn es immer noch kein konkretes Ergebnis gibt, scheinen sich die Aktien in Richtung einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen Sieg von Trump zu bewegen", sagte Fumio Matsumoto, Chefstratege bei Okasan Securities. In China profitierten Bank-Aktien von der Absage des weltgrößten Börsengangs des Zahlungsabwicklers Ant Group. Zwei Tage vor dem Marktdebüt in Shanghai und Hongkong war die 37 Milliarden Dollar schwere Emission mit Verweis auf Lücken bei den Offenlegungspflichten am Vortag vorerst auf Eis gelegt worden. "Angesichts der Ereignisse beim IPO und der neuen Begrenzung für die Ant Group werden die Banken wahrscheinlich entlastet", sagte Shen Yi, Chef von Shanghai ShenYi Investment. In Shanghai zeigte sich die Börse etwas fester. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index.MIAPJ0000PUS für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.695,23 +1,7 Topix 1.627,25 +1,2 Shanghai 3.277,44 +0,2 CSI300 4.813,66 +0,8 Hang Seng 25.034,35 +0,4 Kospi 2.357,32 +0,6 Euro/Dollar 1,1636 Pfund/Dollar 1,2981 Dollar/Yen 104,91 Dollar/Franken 0,9160 Dollar/Yuan 6,7037 Dollar/Won 1.139,32 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)