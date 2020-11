MÄRKTE-Hoffnung auf Wahlsieg Bidens sorgt in Asien für Kauflaune

Frankfurt/Sydney, 05. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf einen Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA lässt Asiens Anleger zu Aktien greifen. Vor allem in China ging es aufwärts, weil Investoren darauf setzen, dass Biden im Handelskonflikt einen konzilianteren Ton anschlägt. Die Kurse in der Volksrepublik gewannen mehr als ein Prozent. In Japan legte der 225 Werte umfassende Nikkei am Donnerstag 1,7 Prozent zu auf 24.105,28 Punkte und stieg damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. "Die Finanzmärkte sind im Grundsatz zurück in der Zukunft, in der die Geldpolitik mit ihrer unbegrenzten Nullzinspolitik weltweit und vor allem in den USA die Preise treibt", sagte Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Brokerhaus OANDA. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. In den USA stehen immer noch die Wahlergebnisse einiger wichtiger Bundesstaaten aus. Derzeit liegt Biden bei den Wahlmännern und -frauen vor Amtsinhaber Donald Trump. Allerdings droht eine längere Hängepartie, weil Trump bereits gerichtliche Schritte angekündigt hat und eine Neuauszählung in mehreren Staaten forderte. Am Anleihemarkt sorgte die Tatsache für Aufsehen, dass der US-Senat wohl mehrheitlich in der Hand der Republikaner bleiben dürfte. "Ein Sieg Bidens ohne volle Unterstützung des Senats heißt, dass das Risiko einer stärkeren Regulierung und höherer Steuern geringer ausfällt", schrieben die Nomura-Analysten. Die Kursbewegungen an den Märkten spiegelten das wider, insbesondere der Rückgang der Anleiherenditen. Die zehnjährigen US-Papiere rentierten mit 0,73 Prozent, nachdem sie am Mittwoch zeitweise noch 0,93 Prozent erreicht hatten. Sie fielen damit so stark wie seit der Markt-Panik im März im Zusammenhang mit der Coronakrise nicht mehr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.105,28 +1,7 Topix 1.649,94 +1,4 Shanghai 3.319,60 +1,3 CSI300 4.885,04 +1,5 Hang Seng 25.553,64 +2,7 Kospi 2.413,79 +2,4 Euro/Dollar 1,1732 Pfund/Dollar 1,2975 Dollar/Yen 104,39 Dollar/Franken 0,9113 Dollar/Yuan 6,6434 Dollar/Won 1.128,34 (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)