MÄRKTE-Hoffnung auf Biden-Sieg hievt Nikkei auf Zwei-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 06. Nov (Reuters) - In Erwartung einer Normalisierung des Welthandels decken sich Anleger mit japanischen Aktien ein. Der Nikkei-Index stieg am Freitag zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 24.389 Punkten und schloss ein knappes Prozent im Plus bei 24.325,23 Zählern. Die Börse Shanghai gab dagegen aufgrund von Gewinnmitnahmen 0,4 Prozent auf 3308 Stellen nach. Börsianern zufolge setzten Investoren auf eine weniger konfrontative US-Außenpolitik unter einem Präsidenten Joe Biden. Dem Herausforderer des Amtsinhabers Donald Trump fehlen der bisherigen Auszählung zufolge nur noch wenige Stimmen für eine Mehrheit im Wahlgremium. Trump sprach wiederholt von Wahlbetrug, ohne Belege zu liefern, und kündigte Anfechtungsklagen an. "Die Märkte gehen davon aus, dass Biden trotz der juristischen Kämpfe gewinnen wird", sagte Nana Otsuki, Chef-Analyst des Brokerhauses Monex. "Es gibt Unsicherheiten, aber mit einer zeitlichen Begrenzung." Bei den japanischen Unternehmen gehörte der Klimaanlagen-Anbieter Daikin mit einem Kursplus von 5,4 Prozent zu den Favoriten. Das auf umgerechnet 1,1 Milliarden Euro angehobene operative Gewinnziel für das Geschäftjahr 2020/2021 liege leicht über den Markterwartungen, schrieb Analyst Sho Fukuhara von der Investmentbank Jefferies. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.325,23 +0,9 Topix 1.658,49 +0,5 Shanghai 3.307,72 -0,4 CSI300 4.877,69 -0,2 Hang Seng 25.635,98 -0,2 Kospi 2.416,50 +0,1 Euro/Dollar 1,1829 Pfund/Dollar 1,3128 Dollar/Yen 103,56 Dollar/Franken 0,9029 Dollar/Yuan 6,6186 Dollar/Won 1.119,22 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)