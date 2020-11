MÄRKTE-Japans Börsen reiten auf Impfstoff-Welle - Vorsicht in China

Frankfurt/Tokio, 11. Nov (Reuters) - Die Impfstoff-Euphorie hat die Kurse in Tokio am Mittwoch den siebten Tag in Folge nach oben getrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte 1,8 Prozent auf 25.349 Punkte zu und markierte damit ein 29-Jahres-Hoch. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent. Zu den größten Gewinnern gehörten Versicherer und Banken, die von anziehenden Anleiherenditen profitierten. Die Nachricht, dass das Mittel der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer das Risiko einer Corona-Infektion um 90 Prozent verringert, beflügelt seit Montag die Aktienmärkte weltweit. In China traten die Anleger zur Wochenmitte hingegen auf die Bremse. Die Börse in Shanghai zeigte sich ein halbes Prozent schwächer. Analysten verwiesen darauf, dass die Märkte in China stark von der Kursentwickung bei Techwerten abhängig sind. "Ein Rotationsthema bleibt an den Aktienmärkten offensichtlich", sagte Rodrigo Catril, Anlagestratege bei der National Australia Bank. "Große Tech-Anbieter, die von unserer virusbedingten Verhaltensänderung profitiert haben, fallen jetzt in Ungnade, während Small-Cap-Aktien und diejenigen, die am stärksten von Einschränkungen durch sozialen Abstandsregeln betroffen waren, eine Outperformance erzielten." Zusätzlich drückten Spekulationen auf eine schärfere Regulierung für Internetfirmen den Sektor. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 25.349,60 +1,8 Topix 1.729,07 +1,7 Shanghai 3.342,20 -0,5 CSI300 4.904,90 -1,0 Hang Seng 26.220,35 -0,3 Kospi 2.485,87 +1,4 Euro/Dollar 1,1810 Pfund/Dollar 1,3276 Dollar/Yen 105,38 Dollar/Franken 0,9155 Dollar/Yuan 6,6057 Dollar/Won 1.110,92 (Reporter: Eimi Yamamitsu, Zhang Yan, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)