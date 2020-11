MÄRKTE-Börsen in Japan und Südkorea zeitweise auf Mehrjahreshochs

Frankfurt/Tokio, 12. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf eine baldige Überwindung der Coronavirus-Krise hievt einige asiatische Börsen auf neue Höhen. Halten konnten sie diese Gewinne am Donnerstag allerdings nicht. Der japanische Nikkei-Index stieg zeitweise auf ein 29-1/2-Jahres-Hoch von 25.587,96 Punkten und schloss 0,7 Prozent im Plus bei 25.520,88 Zählern. Die südkoreanische Börse rutschte nach einem Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 2488,79 Stellen und acht Tagesgewinnen in Folge sogar ins Minus. Der chinesische Leitindex in Shanghai bröckelte auf 3338 Punkte ab. "Alle feiern die Impfstoff-Nachrichten", sagte Anlagestratege Daisuke Uchiyama vom Vermögensverwalter Okasan. "Aber sie beginnen nun zu realisieren, dass noch zahlreiche Herausforderungen vor uns liegen." Hierzu gehöre die Verteilung eines Impfstoffs und dessen Wirksamkeit. Hinzu kämen Sorgen wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Zu den Gewinnern am japanischen Aktienmarkt zählten die Technologiewerte, die von Kursgewinnen ihrer Konkurrenten an der US-Börse Nasdaq profitierten. Die Titel von Isetan Mitsukoshi brachen dagegen um fünf Prozent ein, nachdem die Kaufhauskette in die roten Zahlen gerutscht war. In ihrem Sog büßten die Rivalen Takashimaya und J. Front ähnlich stark ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 25.520,88 +0,7 Topix 1.726,23 -0,2 Shanghai 3.338,68 -0,1 CSI300 4.908,46 +0,1 Hang Seng 26.148,95 -0,3 Kospi 2.475,62 -0,4 Euro/Dollar 1,1769 Pfund/Dollar 1,3179 Dollar/Yen 105,27 Dollar/Franken 0,9167 Dollar/Yuan 6,6286 Dollar/Won 1.114,32 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)