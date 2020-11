MÄRKTE-Ausbreitung des Coronavirus belastet Börse in Tokio

Tokio, 13. Nov (Reuters) - Die Börse in Tokio hat am Freitag schwächer tendiert. Die Corona-Krise hatte zuvor schon die Aktienmärkte in Europa und in den USA belastet. Die hohen Zahlen an Neuinfektionen und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Einschränkungen im Kampf gegen das Virus rückten nach der Euphorie über vielversprechende Impfstoff-Daten wieder in den Vordergrund, sagten Analysten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 25.254 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,6 Prozent und lag bei 1699 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 104,93 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,6243 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9146 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1799 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0798 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3113 Dollar. (Reporter: Andrew Galbraith, Lawrence Delevingne, geschrieben von Kerstin Dörr)